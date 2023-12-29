DUKE'S WINE & SPIRITS APPEALING STATE'S RULING

STATE REPRESENTATIVE BETH CAMP SAYS THOMASTON BUSINESSMAN STEVE DUKE IS APPEALING A DECISION BY THE STATE DEPARTMENT OF REVENUE THAT HAS DELAYED THE OPENING OF DUKE'S WINE AND SPIRITS AT 614 NORTH CHURCH. THE REVENUE DEPARTMENT RULED THAT THE PACKAGE STORE COULD NOT OPEN BECAUSE TWO SMALL CHURCHES ARE WITHIN 100 YARDS OF THE BUSINESS--SO A STATE LICENSE WAS DENIED.
THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID THE CITY'S DISTANCE REQUIREMENT IS THE SAME AS THE STATE'S BUT CITY HALL CONSIDERS DUKE IS IN COMPLAINCE WITH ALL REGULATIONS TO OPEN BECAUSE HIS LICENSE WAS GRANTED THE DAY HE WON IN THE LOTTERY. AND THAT WAS PRIOR TO THE TWO MINISTRIES LOCATING ON NORTH CHURCH STREET.
A PACKAGE STORE MUST HAVE A STATE LICENSE PRIOR TO STOCKING INVENTORY AND A CITY HALL LICENSE REQUIRES AN INVENTORY OF HALF A MILLION DOLLARS. THE CITY MANAGER SAID A CERTIFICATE OF OCCUPANCY HAS ALREADY BEEN ISSUED TO DUKE AND HE HAS PAID HIS $5000 CITY LICENSE FEE FOR 2023 AND 2024.
CITY MANAGER THOMPSON AND STATE REPRESENTATIVE CAMP BOTH REACHED OUT TO THE REVENUE DEPARTMENT ON DUKE'S BEHALF
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