Friday, December 29, 2023

DUKE'S WINE & SPIRITS APPEALING STATE'S RULING

  STATE  REPRESENTATIVE  BETH  CAMP  SAYS  THOMASTON  BUSINESSMAN  STEVE DUKE  IS  APPEALING  A  DECISION  BY  THE  STATE  DEPARTMENT  OF  REVENUE  THAT  HAS  DELAYED  THE  OPENING  OF DUKE'S  WINE  AND  SPIRITS  AT  614  NORTH  CHURCH.  THE  REVENUE  DEPARTMENT  RULED  THAT  THE  PACKAGE  STORE  COULD  NOT OPEN  BECAUSE  TWO  SMALL CHURCHES ARE  WITHIN 100  YARDS OF  THE  BUSINESS--SO  A  STATE  LICENSE  WAS  DENIED.


THOMASTON'S  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  SAID  THE  CITY'S DISTANCE REQUIREMENT  IS  THE  SAME  AS  THE  STATE'S  BUT  CITY HALL  CONSIDERS  DUKE  IS  IN  COMPLAINCE  WITH  ALL  REGULATIONS  TO  OPEN    BECAUSE HIS  LICENSE  WAS  GRANTED  THE  DAY  HE  WON    IN  THE  LOTTERY.  AND   THAT  WAS  PRIOR  TO  THE  TWO  MINISTRIES  LOCATING  ON  NORTH  CHURCH  STREET.


A  PACKAGE  STORE  MUST  HAVE  A  STATE  LICENSE  PRIOR  TO  STOCKING  INVENTORY  AND  A  CITY  HALL  LICENSE  REQUIRES  AN  INVENTORY  OF  HALF  A  MILLION  DOLLARS. THE CITY  MANAGER  SAID  A  CERTIFICATE  OF OCCUPANCY  HAS  ALREADY  BEEN  ISSUED  TO DUKE  AND  HE  HAS  PAID  HIS  $5000  CITY  LICENSE  FEE  FOR   2023  AND  2024.


CITY  MANAGER  THOMPSON  AND  STATE  REPRESENTATIVE  CAMP  BOTH  REACHED  OUT  TO  THE  REVENUE  DEPARTMENT  ON DUKE'S  BEHALF

Posted by WTGA AM & FM at 4:42 PM

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