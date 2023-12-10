MANCHESTER HIGH FOOTBALL PLAYER FOUND DEAD

COLUMBUS TV STATION WRBL IS REPORTING A MANCHESTER HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYER HAS BEEN FOUND DEAD A DAY BEFORE THE STATE CHAMPIONSHIP GAME IN ATLANTA. MANCHESTER'S HEAD FOOTBALL COACH STEVEN HOLMES CONFIRMED POLICE ARE CURRENTLY INVESTIGATING THE DEATH OF BRANDON SMITH. COACH HOLMES REPORTEDLY PUT OUT A MISSING PERSONS BULLETIN ON THE SMITH TEEN SATURDAY. THE GBI HAS A CRIME SCENE AT 3RD AVENUE AND 3RD STREET IN MANCHESTER. A TENT HAS BEEN SET UP ALONG 3RD AVENUE. AND IT'S AN ACTIVE CRIME SCENE. 101 NEWS HAS A REPORT THE BODY WAS FOUND IN A BACK ALLEY.
THE BLUE DEVILS ARE SCHEDULED TO PLAY BOWDEN MONDAY NIGHT IN MERCEDES BENZ STADIUM FOR THE STATE CHAMPIONSHIP, TO BE BROADCAST BY GA. PUBLIC TV AT 7PM..
SMITH WAS AN OFFENSIVE AND DEFENSIVE LINEMAN FOR THE BLUE DEVILS.
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