Friday, December 29, 2023

A SPALDING COUNTY DEPUTY HAS DIED AFTER BEING SHOT

 A  SPALDING  COUNTY  DEPUTY  IS  DEAD  AFTER  BEING  SHOT  IN  THE  HEAD  FRIDAY  MORNING  AT A   RESIDENCE  ON  DEASON  STREET  NEAR  VINEYARD  ROAD  IN  GRIFFIN.  SPALDING  COUNTY  SHERIFF  DARRELL  DIX  SAID  DEPUTIES  RESPONDED   TO  A  DOMESTIC  CALL  WHEN  THE  DEPUTY  WAS  SHOT.  THE  DEPUTY  WAS  TRANSPORTED  TO  AN  ATLANTA  HOSPITAL  WHERE  HE  DIED.  THE  SUSPECT  HAS  BEEN  IDENTIFIED  AS  57-YEAR  OLD  TODD  LAMONT  HARPER,  WHO  THE  SHERIFF  SAID  APPEARS  TO  HAVE  BEEN  SUFFERING  FROM  SOME  SORT  OF  MENTAL ILLNESS.  HE  BARRICATED  HIMSELF  IN  A  HOUSE  BUT  DEPUTIES  DRAGGED  HIM  OUT  FROM  UNDER  A  BED  AND  TOOK  HIM  INTO  CUSTODY.


ANOTHER  DEPUTY  SUFFERED A  HAND  INJURY  IN  THE  INCIDENT.  THE  DECEASED DEPUTY HAS  NOT  BEEN  IDENTIFIED,  BUT  SHERIFF  DIX  SAID  HE  WAS   A  VETERAN.

Posted by WTGA AM & FM at 4:07 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)