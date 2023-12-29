A SPALDING COUNTY DEPUTY HAS DIED AFTER BEING SHOT

A SPALDING COUNTY DEPUTY IS DEAD AFTER BEING SHOT IN THE HEAD FRIDAY MORNING AT A RESIDENCE ON DEASON STREET NEAR VINEYARD ROAD IN GRIFFIN. SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX SAID DEPUTIES RESPONDED TO A DOMESTIC CALL WHEN THE DEPUTY WAS SHOT. THE DEPUTY WAS TRANSPORTED TO AN ATLANTA HOSPITAL WHERE HE DIED. THE SUSPECT HAS BEEN IDENTIFIED AS 57-YEAR OLD TODD LAMONT HARPER, WHO THE SHERIFF SAID APPEARS TO HAVE BEEN SUFFERING FROM SOME SORT OF MENTAL ILLNESS. HE BARRICATED HIMSELF IN A HOUSE BUT DEPUTIES DRAGGED HIM OUT FROM UNDER A BED AND TOOK HIM INTO CUSTODY.
ANOTHER DEPUTY SUFFERED A HAND INJURY IN THE INCIDENT. THE DECEASED DEPUTY HAS NOT BEEN IDENTIFIED, BUT SHERIFF DIX SAID HE WAS A VETERAN.
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