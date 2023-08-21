Monday, August 21, 2023

UPSON'S LT. MAURICE RAINES/GSP AT N.Y. CONFERENCE

LT.  MAURICE  RAINES,  GA.  STATE  PATROL  WAS  CHOSEN  TO  ATTEND A  CONFERENCE  WITH  THE  GOVERNOR'S  HIGHWAY  SAFETY  PROGRAM  IN  NEW  YORK .   THE  UPSON  COUNTIAN  WAS  SELECTED  TO  REPRESENT  THE  SOUTHEAST  REGION  BY  THE   REGION 4  ADMINISTRATOR  OF  THE  NATIONAL  HIGHWAY  TRANSPORTATION  SAFETY   ADMINISTRATION,  REPRESENTING  FIVE  SOUTHEASTERN  STATES  ON  WAYS  TO  REDUCE  SPEED  AND  DISTRACTED  DRIVING.

ANN  CARLSON,  ACTING  ADMINISTRATOR, COMMENDED  LT.  RAINES  ON  HIS  LEADERSHIP    AND   PARTNERSHIP  IN  THE PROGRAM,     AND  HE  TOLD   101  NEWS  HE  WAS  HUMBLED  TO  BE CHOSEN  FOR  THE  ASSIGNMENT. AL  ROKER  OF  NBC  NEWS, WAS  GUEST  SPEAKER ON HOW  THE MEDIA  CAN  GET  THE  MESSAGE  OUT  ABOUT  SAFE DRIVING.

Posted by WTGA AM & FM at 11:24 AM

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