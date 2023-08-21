UPSON'S LT. MAURICE RAINES/GSP AT N.Y. CONFERENCE

LT. MAURICE RAINES, GA. STATE PATROL WAS CHOSEN TO ATTEND A CONFERENCE WITH THE GOVERNOR'S HIGHWAY SAFETY PROGRAM IN NEW YORK . THE UPSON COUNTIAN WAS SELECTED TO REPRESENT THE SOUTHEAST REGION BY THE REGION 4 ADMINISTRATOR OF THE NATIONAL HIGHWAY TRANSPORTATION SAFETY ADMINISTRATION, REPRESENTING FIVE SOUTHEASTERN STATES ON WAYS TO REDUCE SPEED AND DISTRACTED DRIVING.
ANN CARLSON, ACTING ADMINISTRATOR, COMMENDED LT. RAINES ON HIS LEADERSHIP AND PARTNERSHIP IN THE PROGRAM, AND HE TOLD 101 NEWS HE WAS HUMBLED TO BE CHOSEN FOR THE ASSIGNMENT. AL ROKER OF NBC NEWS, WAS GUEST SPEAKER ON HOW THE MEDIA CAN GET THE MESSAGE OUT ABOUT SAFE DRIVING.
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