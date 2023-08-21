Monday, August 21, 2023

FINAL TOWN HALL ON HOMESTEAD TAX RELIEF TUES

 THE FINAL TOWN HALL MEETING CONCERNING THE HOMESTEAD TAX RELIEF GRANT ALL QUALIFIED HOMESTEAD PROPERTY OWNERS WILL RECEIVE THIS YEAR WILL BE HELD IN YATESVILLE TUESDAY EVENING AT 6:30 PM AT THE SENIOR CENTER. DISCUSSIONS WILL ALSO INCLUDE THE NEW COUNTY HOMESTEAD TAX EXEMPTIONS GOING INTO EFFECT THIS YEAR, SCHOOL TAX EXEMPTIONS, QUALIFYING FOR TAX EXEMPTIONS, AND A QUESTION/ANSWER SESSION REGARDING ANYTHING RELATED TO PROPERTY TAX AND PROPERTY VALUATION. ANYONE WISHING TO GAIN A BETTER UNDERSTANDING OF TAX EXEMPTIONS AND PROPERTY VALUATIONS IS HIGHLY ENCOURAGED TO ATTEND.

Posted by WTGA AM & FM at 4:58 PM

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