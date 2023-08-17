Thursday, August 17, 2023

GRIFFIN FIRST UNITED METHODISTS VOTE TO DISAFFILIATE WITH N. GA. CONFERENCE

 GRIFFIN  FIRST  UNITED  METHODIST  CHURCH  COULD  LEARN  AT  THE  ANNUAL  CONFERENCE OF  UNITED  METHODISTS  IN  NOVEMBER  IF  IT  CAN  DISAFFILIATE  FROM   THE  CONFERENCE.  BY  A  5  VOTE  MARGIN  THE   MEMBERSHIP  VOTED  TO  DISAFFILIATE  WITH  440  MEMBERS  VOTING,  TUESDAY.


THE  ANNUAL  CONFERENCE  WILL  BE  HELD  AT  THE  ATHENS  CIVIC  CENTER  NOVEMBER 18TH  AND  GRIFFIN  FIRST  WILL  HAVE  3  VOTING  DELEGATES.  AN  80  YEAR  MEMBER  OF  THE  CHURCH,  RAY  BARRON  TOLD   101  NEWS,  IF  THE  VOTE  GOES  IN  THE  CHURCHES  FAVOR  IT  WILL  OWE  IN  EXCESS  OF   $300,000  TO   THE  CONFERENCE TO  COVER  THE  RETIRED  PASTORS  PENSIONS  BUT   SHOULD  RETAIN  THEIR  $17  MILLION  CAMPUS  CURRENTLY  DEEDED  TO  THE  CONFERENCE.


CLEAR  OF  CONFERENCE  OBLIGATIONS,  GRIFFIN  FIRST  UNITED  METHODIST  COULD  BECOME  AN  INDEPENDANT  CHURCH  OR  MANY  CONSERVATIVE  CONGREGATIONS    HAVE   JOINED  THE    GLOBAL  METHODIST CHURCHES.  

Posted by WTGA AM & FM at 10:29 AM

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