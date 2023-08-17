GRIFFIN FIRST UNITED METHODISTS VOTE TO DISAFFILIATE WITH N. GA. CONFERENCE

GRIFFIN FIRST UNITED METHODIST CHURCH COULD LEARN AT THE ANNUAL CONFERENCE OF UNITED METHODISTS IN NOVEMBER IF IT CAN DISAFFILIATE FROM THE CONFERENCE. BY A 5 VOTE MARGIN THE MEMBERSHIP VOTED TO DISAFFILIATE WITH 440 MEMBERS VOTING, TUESDAY.
THE ANNUAL CONFERENCE WILL BE HELD AT THE ATHENS CIVIC CENTER NOVEMBER 18TH AND GRIFFIN FIRST WILL HAVE 3 VOTING DELEGATES. AN 80 YEAR MEMBER OF THE CHURCH, RAY BARRON TOLD 101 NEWS, IF THE VOTE GOES IN THE CHURCHES FAVOR IT WILL OWE IN EXCESS OF $300,000 TO THE CONFERENCE TO COVER THE RETIRED PASTORS PENSIONS BUT SHOULD RETAIN THEIR $17 MILLION CAMPUS CURRENTLY DEEDED TO THE CONFERENCE.
CLEAR OF CONFERENCE OBLIGATIONS, GRIFFIN FIRST UNITED METHODIST COULD BECOME AN INDEPENDANT CHURCH OR MANY CONSERVATIVE CONGREGATIONS HAVE JOINED THE GLOBAL METHODIST CHURCHES.
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