Friday, August 4, 2023

T-U TOWN HALL ON REC

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD   OF  COMMISSIONERS  AND  THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL   2ND   TOWN  HALL  MEETING  ON  RECREATIONAL  ACTIVITIES  AND  CIVIC  CENTER  PROGRAMS  AND  SERVICES  IS  THURSDAY  AUGUST  10,  7PM  AT  THE  CIVIC  CENTER.  THE  PUBLIC  INVITED  TO  SHARE  QUESTIONS  AND  CONCERNS  ABOUT  REC.


THE  FIRST  TOWN  HALL  WAS  LIGHTLY  ATTENDED  DUE  TO  A  4;30PM  START    AND  IT  WAS   UP  AGAINST  A  REGULAR  COUNTY  COMMISSIONERS  MEETING  AT 6PM .  THE  CITY  AND  COUNTY  JOINTLY  FUND  THE  RECREATION  DEPARTMENT  WITH  THE  COUNTY  IN  CHARGE  OF  OPERATIONS. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:40 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)