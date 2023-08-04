T-U TOWN HALL ON REC

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AND THOMASTON MAYOR AND COUNCIL 2ND TOWN HALL MEETING ON RECREATIONAL ACTIVITIES AND CIVIC CENTER PROGRAMS AND SERVICES IS THURSDAY AUGUST 10, 7PM AT THE CIVIC CENTER. THE PUBLIC INVITED TO SHARE QUESTIONS AND CONCERNS ABOUT REC.
THE FIRST TOWN HALL WAS LIGHTLY ATTENDED DUE TO A 4;30PM START AND IT WAS UP AGAINST A REGULAR COUNTY COMMISSIONERS MEETING AT 6PM . THE CITY AND COUNTY JOINTLY FUND THE RECREATION DEPARTMENT WITH THE COUNTY IN CHARGE OF OPERATIONS.
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