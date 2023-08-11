PLANE CRASH IN TALBOT CO

THE PILOT OF A SMALL AIRCRAFT KILLED IN A CRASH IN TALBOT COUNTY THURSDAY MORNING WAS A HANGAR TENANT AT THE THOMASTON-UPSON AIRPORT, ACCORDING TO AIRPORT AUTHORITY CHAIRMAN GEORGE HIGHTOWER. THE NAME OF THE PILOT WHO LEFT SARASOTA INTERNATIONAL AIRPORT AT 8AM IS BEING WITHHELD PENDING NOTIFICATION OF NEXT OF KIN. THE CRASH SITE WAS LOCATED ABOUT 10 MILES EAST OF TALBOTTON IN A WOODED AREA, BUT IT WAS HEADED FOR THE THOMASTON-UPSON AIRPORT. STAY WITH 101FM NEWS FOR THE LATEST INFORMATION ABOUT THE CRASH.
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