Friday, August 11, 2023

PLANE CRASH IN TALBOT CO

 THE  PILOT  OF  A  SMALL  AIRCRAFT  KILLED IN  A    CRASH  IN  TALBOT COUNTY  THURSDAY MORNING  WAS  A HANGAR  TENANT AT THE THOMASTON-UPSON  AIRPORT,  ACCORDING  TO  AIRPORT  AUTHORITY  CHAIRMAN  GEORGE  HIGHTOWER.  THE NAME  OF  THE  PILOT  WHO  LEFT SARASOTA  INTERNATIONAL  AIRPORT  AT   8AM  IS  BEING  WITHHELD  PENDING  NOTIFICATION OF  NEXT  OF  KIN.  THE  CRASH  SITE  WAS  LOCATED  ABOUT 10  MILES  EAST  OF  TALBOTTON  IN  A  WOODED  AREA,  BUT  IT  WAS  HEADED  FOR  THE  THOMASTON-UPSON  AIRPORT. STAY  WITH   101FM  NEWS  FOR  THE  LATEST  INFORMATION  ABOUT  THE  CRASH. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:58 PM

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