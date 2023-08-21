Monday, August 21, 2023

Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC

AUGUST 21, 2023

 

1. 20R0089 ELIZABETH MANLEY CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS; 30 DAYS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER: NOLLE PROSEQUI.

 

2. 22R0012 TERRANCE LOCKHART CT. 1: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: IMPROPER BRAKE LIGHTS: NOLLE PROSEQUI.

Posted by Fun 101.1 FM at 10:15 AM

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