Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC
AUGUST 21, 2023
1. 20R0089 ELIZABETH MANLEY CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS; 30 DAYS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0012 TERRANCE LOCKHART CT. 1: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: IMPROPER BRAKE LIGHTS: NOLLE PROSEQUI.
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