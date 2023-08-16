Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC
AUGUST 16, 2023
1. 21R0072 SCOTTY ZELLNER CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, 4 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
2. 21R0122 DUSTIN KENNEDY CT. 1: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER: 5 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
3. 22R0443 BRANDON SCOTT CT. 1: SALE OF COCAINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 15 YEARS, SERVE 5 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,500 FINE. CT. 3: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF COCAINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DANGEROUS DRUGS- SALE, DISTRIBUTION, POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS: NOLLE PROSEQUI.
4. 23R0129 WENDY BURGESS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: CONDITIONAL DISCHARGE- 8 YEARS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $2,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: USE OF LICENSE PPLATE TO CONCEAL IDENTITY: NOLLE PROSEQUI.
5. 23R0117 JOANNE DENSON CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS, SERVE 30 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
6. 20R0316L JUAN GOMEZ-PENALOZA CT.1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 20 YEARS, 10 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $2,000 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
7. 23R0258B SCOTTY ZELLNER CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: REDUCED- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 6 YEARS, 4 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH CASE #21R0072; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
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