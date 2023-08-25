CONTESTED RACE FOR THOMASTON MAYOR

THERE WILL BE A CONTESTED MAYOR'S RACE IN THE CITY OF THOMASTON NOV. 7TH MUNICIPAL ELECTION. INCUMBENT MAYOR JOHN DAVID ," J.D." STALLINGS QUALIFIED FRIDAY AND BEFORE THE 4;30PM DEADLINE MONEIKA IVEY ALSO QUALFIED FOR THE MAYOR'S POST. INCUMBENT COUNCIL MEMBERS JEFF MIDDLEBROOKS AND LAKEITHA REEVES ALSO QUALIFIED WITHOUT OPPOSITION FOR FOUR YEAR TERMS.
MS. IVEY REPORTEDLY QUALIFIED TO RUN AGAINST MAYOR PRO TEM DOUG HEAD TWO YEARS AGO BUT DROPPED OUT OF THE RACE.
MAYOR STALLINGS IS SEEKING HIS THIRD FOUR YEAR TERM AND TOLD 101 NEWS HE URGES VOTERS TO LOOK AT WHAT'S BEEN ACCOMPLISHED IN HIS PAST TWO TERMS BY THE CITY HALL TEAM.
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