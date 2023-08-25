Friday, August 25, 2023

CONTESTED RACE FOR THOMASTON MAYOR

 THERE  WILL  BE  A  CONTESTED  MAYOR'S  RACE  IN  THE  CITY  OF  THOMASTON  NOV.  7TH  MUNICIPAL  ELECTION.  INCUMBENT  MAYOR  JOHN  DAVID ," J.D."  STALLINGS  QUALIFIED  FRIDAY  AND  BEFORE  THE  4;30PM  DEADLINE MONEIKA  IVEY ALSO   QUALFIED  FOR  THE  MAYOR'S  POST.  INCUMBENT  COUNCIL  MEMBERS  JEFF  MIDDLEBROOKS  AND  LAKEITHA  REEVES  ALSO  QUALIFIED  WITHOUT  OPPOSITION  FOR  FOUR  YEAR  TERMS.  


MS. IVEY  REPORTEDLY  QUALIFIED  TO  RUN  AGAINST  MAYOR  PRO  TEM  DOUG  HEAD  TWO  YEARS  AGO  BUT  DROPPED  OUT  OF  THE  RACE. 


MAYOR  STALLINGS  IS  SEEKING  HIS   THIRD    FOUR  YEAR  TERM  AND  TOLD   101  NEWS  HE    URGES    VOTERS  TO  LOOK  AT  WHAT'S  BEEN  ACCOMPLISHED  IN  HIS   PAST  TWO  TERMS  BY  THE  CITY  HALL  TEAM. 

Posted by WTGA AM & FM at 5:04 PM

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