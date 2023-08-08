Tuesday, August 8, 2023

U-L STUDENT DIES IN TRAFFIC ACCIDENT

 THE  GA.  STATE  PATROL  SPECIALIZED  COLLISON  RECONSTRUCTION  TEAM  IS  INVESTIGATING  A   FATAL  TWO  VEHICLE  ACCIDENT  EARLY  FRIDAY  MORNING  AT   74  EAST  AND  TRINITY  ROAD--THAT  RESULTED  IN  THE  DEATH  OF  UPSON-LEE  HIGH   SENIOR   CHEERLEADER,  17  YEAR  OLD JERMYA ELEBY  OF 103  ABERCOMBIE  STREET-YATESVILLE.   ACCORDING  TO  THE    GSP  REPORT  BY  TROOPER  LOREN   J.   TOMKA,  MS.  ELEBY  MADE  AN  EVASIVE  MOVE  TO  AVOID  ANOTHER  VEHICLE  TURNING   EAST    OFF  TRINITY  ROAD,  LEFT  THE  ROADWAY,  OVERTURNED  AND  THE   2006  TOYOTO  CAMRY  SHE  WAS  DRIVING  CAME  TO  REST  ON  ITS  TOP  IN  A  SMALL  CREEK.


MS. ELEBY  WAS  TRAVELING  WEST  ON   74  AND  THE  OTHER  MOTORIST  28 YEAR   OLD   TEDRIANNA  MIMS  OF 431 HIGHWAY   STREET  THOMASTON   DRIVING  A    2018  DODGE   JOURNEY SE-- WAS  ON  TRINITY  ROAD  STOPPED  AT  A  STOP  SIGN.  WHEN  MS.  ELEBY  APPROACHED,  MS. MIMS WAS   ATTEMPTING  TO TURN  EAST  ONTO  74   BUT  FAILED  TO  YIELD  WHILE  TURNING  LEFT   AND  TRAVELED  INTO  THE  PATH  OF  MS.  ELEBY--  WHO  MADE  AN  EVASIVE  MANEUVER  TO  AVOID  A  COLLISION,   LOST CONTROL  AND  TRAVELED  INTO  THE  EAST BOUND  TRAVEL  LANE.  A  WITNESS  TOLD  THE  TROOPER  THE  MIMS VEHICLE  WAS  IN  THE  WEST  BOUND  LANE  WHEN  MS.  ELEBY  CRESTED  THE  HILL PRIOR  TO  TRINITY  ROAD. A  WET  ROADWAY  AND  SHORT   SIGHT  DISTANCE  DUE  TO  THE  HILL  WERE  ALSO  MENTIONED   IN  THE  REPORT.


MS. ELEBY  WAS  DECEASED AT  THE  SCENE--MS.  MIMS  WAS  NOT  LISTED  WITH  INJURIES. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:28 PM

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