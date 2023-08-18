Friday, August 18, 2023

T-U BOE APPROVES 13% TAX HIKE

 THE  THOMASTON-UPSON  BOARD  OF  EDUCATION  APPROVED   THE   2023   MILLAGE  RATE  WITH  A   13%  TAX  INCREASE  AT  A  PUBLIC  HEARING,  THURSDAY,  BUT  NOT  BEFORE  HEARING  FROM  OVER  HALF  A  DOZEN  CITIZENS  WHO  QUESTIONED  IT.  BOE  MEMBER  SHELIA  HALL  CAST  THE  ONLY   N0   VOTE  AGAINST  THE  MILLAGE  RATE.


AMONG  THE  CITIZENS  WHO  CHALLENGED  THE  BOE  FINANCIES--PASTOR  CLAUDE  TURNER,  TERESA  COMPTON,  MALCOLM  NEAL,  ERIC  BERGMAN,  TODD  WILLIS,  WENDY  FALLIN,  AND  RAYMOND GALLOWAY  WHO  HAD    ATTENDED  ALL  THREE  PUBLIC  HEARINGS.

Posted by WTGA AM & FM at 11:04 AM

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