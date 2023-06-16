WARRANT ISSUED IN THOMASTON-UPSON SENIOR CENTER PROBE

THE GBI HAS ISSUED A CRIMINAL WARRANT IN THE INVESTIGATION INTO ALLEGED THEFTS OF FOOD PRODUCTS AT THE THOMASTON-UPSON COUNTY SENIOR CENTER. UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID CHANDLER STEPHEN RANOW OF THOMASTON, WAS ARRESTED THURSDAY AND BOOKED INTO THE UPSON COUNTY JAIL ON ONE COUNT OF THEFT BY TAKING AND RELEASED ON BOND. THE GBI SAID RANOW WAS REGIONAL SALES CONSULTANT FOR SYSCO FOOD CORPORATION , SUPPLIER OF FOOD PRODUCTS FOR THE SENIOR CENTER, AND HANDLED ONLINE FOOD ORDERS .
ACCORDING TO THE WARRANT BETWEEN JANUARY 2022 AND JANUARY 2023, RANOW ALLEGEDLY STOLE OVER $62,600 IN SENIOR CENTER FOOD PRODUCTS AND CONVERTED THEM FOR PERSONAL USE.
WHEN COUNTY MANAGER JASON TINSLEY GOT WIND OF DISCREPANCIES IN FOOD PRODUCT ORDERS , HE CONTACTED SHERIFF KILGORE WHO ENLISTED THE GBI TO INVESTIGATE AND LONG-TIME SENIOR CENTER DIRECTOR DONNA AUTH RESIGNED.
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