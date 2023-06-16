Friday, June 16, 2023

WARRANT ISSUED IN THOMASTON-UPSON SENIOR CENTER PROBE

 THE  GBI  HAS  ISSUED  A  CRIMINAL  WARRANT  IN  THE  INVESTIGATION  INTO  ALLEGED  THEFTS  OF    FOOD  PRODUCTS  AT  THE  THOMASTON-UPSON  COUNTY  SENIOR  CENTER.  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  CHANDLER  STEPHEN  RANOW  OF  THOMASTON,      WAS  ARRESTED  THURSDAY   AND   BOOKED  INTO  THE  UPSON  COUNTY  JAIL  ON  ONE  COUNT  OF  THEFT  BY  TAKING  AND  RELEASED  ON  BOND.  THE  GBI  SAID  RANOW  WAS  REGIONAL  SALES  CONSULTANT  FOR  SYSCO  FOOD  CORPORATION , SUPPLIER  OF  FOOD PRODUCTS  FOR  THE  SENIOR  CENTER,  AND  HANDLED  ONLINE  FOOD  ORDERS  .


ACCORDING  TO  THE  WARRANT  BETWEEN   JANUARY   2022  AND  JANUARY  2023,  RANOW  ALLEGEDLY   STOLE   OVER  $62,600  IN   SENIOR  CENTER   FOOD  PRODUCTS    AND   CONVERTED   THEM  FOR  PERSONAL   USE.   


WHEN  COUNTY  MANAGER  JASON  TINSLEY  GOT  WIND OF  DISCREPANCIES  IN  FOOD  PRODUCT ORDERS  ,  HE  CONTACTED  SHERIFF  KILGORE  WHO  ENLISTED  THE     GBI  TO  INVESTIGATE  AND  LONG-TIME  SENIOR  CENTER  DIRECTOR  DONNA  AUTH  RESIGNED. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:45 PM

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