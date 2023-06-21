GBI; SUSPECT IN BARNESVILLE SHOOTING FOUND DEAD

THE GBI SAYS THE SUSPECTED SHOOTER IN A DRIVE-BY SHOOTING IN BARNESVILLE TUESDAY HAS BEEN FOUND DEAD IN ATLANTA FROM WHAT IS BELIEVED TO BE A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND. HE'S IDENTIFIED AS 33-YEAR OLD ERIC SPRADLEY OF BARNESVILLE. THE GBI SAYS THE WOMAN KILLED WAS, YASMINE WRIGHT. ALSO 33 , OF BARNESVILLE. ANOTHER MAN AND WOMAN WHO WERE WOUNDED, ARE HOSPITALIZED. THE SHOOTING HAPPENED NEAR THE BARNESVILLE POLICE STATION IN THE MILL STREET AREA. PD OFFICERS HEARD THE GUNSHOTS AND RESPONDED.
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