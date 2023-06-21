Wednesday, June 21, 2023

GBI; SUSPECT IN BARNESVILLE SHOOTING FOUND DEAD

 THE  GBI  SAYS  THE  SUSPECTED  SHOOTER  IN  A   DRIVE-BY  SHOOTING  IN  BARNESVILLE  TUESDAY  HAS  BEEN  FOUND  DEAD  IN  ATLANTA  FROM  WHAT  IS  BELIEVED  TO  BE  A  SELF-INFLICTED  GUNSHOT  WOUND.  HE'S  IDENTIFIED  AS  33-YEAR  OLD ERIC  SPRADLEY  OF  BARNESVILLE.   THE  GBI  SAYS  THE  WOMAN  KILLED  WAS,  YASMINE  WRIGHT. ALSO   33 , OF  BARNESVILLE.  ANOTHER  MAN  AND WOMAN   WHO  WERE    WOUNDED, ARE  HOSPITALIZED.  THE  SHOOTING  HAPPENED   NEAR  THE  BARNESVILLE  POLICE  STATION  IN  THE  MILL  STREET  AREA.  PD  OFFICERS  HEARD  THE  GUNSHOTS  AND  RESPONDED.

Posted by WTGA AM & FM at 1:53 PM

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