Wednesday, June 28, 2023

UPSON/THOMASTON GOVERNMENTS TO SCHEDULE ANOTHER REC TOWN HALL

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  AND  THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL  HELD  A  JOINT  TOWN  HALL  MEETING   ON  CITY-COUNTY    RECREATION,   TUESDAY  AT  THE  CIVIC  CENTER,  BUT  PLAN  TO  DO  IT  AGAIN  BECAUSE  THERE  WERE  COMPLAINTS  ABOUT  THE   4;30  STARTING  TIME--AS   SO     MANY  WORKING  FOLK  COULD  NOT  ATTEND.  AT  BEST  THE  MEETING  WAS  LIGHTLY  ATTENDED,  UNLIKE  THE  CROWD  THAT  SHOWED-UP  FOR  A  CITY  COUNCIL  TOWN  HALL ON  REC  SEVERAL  WEEKS  AGO.  MAYOR  J.D.  STALLINGS  AND  MAYOR PRO  TEM  DOUG  HEAD  AGREED    THE   MEETING  TIME      WAS  UNFORTUNATE.


COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  WHO  PRESIDED , SAID  THE  4;30  TIME  WAS  SET  BECAUSE IT  WAS  THE  ONLY  TIME  HIS  BOARD  COULD  BE  THERE    AND    THEY  WERE  UP   AGAINST  THEIR  REGULAR   MEETING   TIME  OF    6PM.  REC  DIRECTOR  SHAKA  JOHNSON , WHO  HAS  TAKEN  SOME  HEAT  OVER  HER  ALLEGED  ABSENSES  FROM  THE  JOB,  SPOKE  AT  THE  MEETING.  BUT  CITY  COUNCILMAN  JEFF  MIDDLEBROOKS ,  WHO  WAS  DISMISSED  BY  MS.  JOHNSON   AND  HAS  FILED  A  LAW  SUIT  AGAINST  HER  AND  THE  COUNTY-- DID  NOT  ATTEND.

Posted by WTGA AM & FM at 3:45 PM

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