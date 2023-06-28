UPSON/THOMASTON GOVERNMENTS TO SCHEDULE ANOTHER REC TOWN HALL

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AND THOMASTON MAYOR AND COUNCIL HELD A JOINT TOWN HALL MEETING ON CITY-COUNTY RECREATION, TUESDAY AT THE CIVIC CENTER, BUT PLAN TO DO IT AGAIN BECAUSE THERE WERE COMPLAINTS ABOUT THE 4;30 STARTING TIME--AS SO MANY WORKING FOLK COULD NOT ATTEND. AT BEST THE MEETING WAS LIGHTLY ATTENDED, UNLIKE THE CROWD THAT SHOWED-UP FOR A CITY COUNCIL TOWN HALL ON REC SEVERAL WEEKS AGO. MAYOR J.D. STALLINGS AND MAYOR PRO TEM DOUG HEAD AGREED THE MEETING TIME WAS UNFORTUNATE.
COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN WHO PRESIDED , SAID THE 4;30 TIME WAS SET BECAUSE IT WAS THE ONLY TIME HIS BOARD COULD BE THERE AND THEY WERE UP AGAINST THEIR REGULAR MEETING TIME OF 6PM. REC DIRECTOR SHAKA JOHNSON , WHO HAS TAKEN SOME HEAT OVER HER ALLEGED ABSENSES FROM THE JOB, SPOKE AT THE MEETING. BUT CITY COUNCILMAN JEFF MIDDLEBROOKS , WHO WAS DISMISSED BY MS. JOHNSON AND HAS FILED A LAW SUIT AGAINST HER AND THE COUNTY-- DID NOT ATTEND.
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