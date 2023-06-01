Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
June 1, 2023
1. 22R0496 MONICA MOORE CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS, SERVE 24 HOURS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
2. 22R0356 AMANDALEE CALVERT CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: 20 YEARS, SERVE 10 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REAMINDER ON PROBATION; $200,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
3. 23R0011 GARY GUGLIELMO CT. 1: SIMPLE ASSAULT: REDUCED- DISORDERLY CONDUCT: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: MARIJUANA LESS THAN 1 OZ: NOLLE PROSEQUI.
4. 21R0218 AVERY CARTER CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 15 YEARS, SERVE 5 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $2,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: RECKLESS CONDUCT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONCURRENT TO COUNT 1.
5. 22R0075 GABRIEL HAWKS CT. 1: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION: REDUCED- CHILD MOLESTATION: 12 MONTHS, SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $250 FINE. CT. 2: STATUTORY RAPE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1; $250 FINE.
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