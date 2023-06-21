Wednesday, June 21, 2023

BRANDY JOHNSON AND CAPT. MONICA SNIPES RECOGNIZED AT CITY HALL

 BRANDY  JOHNSON  OF  THE  PUBLIC  WORKS  DEPARTMENT,  A   22  YEAR  CITY  EMPLOYEE , WAS  RECOGNIZED  AS  THE  EMPLOYEE  OF  THE  MONTH  BY  THE  THOMASTON  MAYOR  AND   COUNCIL,  TUESDAY.   THE  COMMANDER  OF  THE  THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT  INVESTIGATIONS  DIVISION,  CAPTAIN MONICA  SNIPES  WAS   RECOGNIZED,  TOO.  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  READ  A  LETTER  FROM  THE  DISTRICT  ATTORNEYS  OFFICE  COMMENDING   CAPTAIN  SNIPES  FOR  HER  ROLE  IN  OBTAINING  A  GUILTY  VERDICT/LIFE  SENTENCE  IN  A  RECENT  MURDER  TRIAL  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT.

Posted by WTGA AM & FM at 1:36 PM

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