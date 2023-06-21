BRANDY JOHNSON AND CAPT. MONICA SNIPES RECOGNIZED AT CITY HALL

BRANDY JOHNSON OF THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT, A 22 YEAR CITY EMPLOYEE , WAS RECOGNIZED AS THE EMPLOYEE OF THE MONTH BY THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL, TUESDAY. THE COMMANDER OF THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT INVESTIGATIONS DIVISION, CAPTAIN MONICA SNIPES WAS RECOGNIZED, TOO. POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON READ A LETTER FROM THE DISTRICT ATTORNEYS OFFICE COMMENDING CAPTAIN SNIPES FOR HER ROLE IN OBTAINING A GUILTY VERDICT/LIFE SENTENCE IN A RECENT MURDER TRIAL IN UPSON SUPERIOR COURT.
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