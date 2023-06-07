Wednesday, June 7, 2023

TPD NOT A ROAD RAGE INCIDENT TUESDAY

 WHAT  WAS  BELIEVED  TO  BE  A  ROAD  RAGE  INCIDENT   BETWEEN  TWO  CARS   TUESDAY  AFTERNOON   IN  NORTHSIDE   TURNED  OUT  TO  BE  A  TEEN    WITH  A  PISTOL  THAT  DISCHARGED-- AND  SHOT  OUT  ANOTHER    CAR  WINDOW  ON  RICOCHET.  THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON   SAID  THE   19  YEAR  OLD  FACES CHARGES  IN  THE  CASE.


TEENS  OCCUPIED  TWO  CARS  IN  THE  PARKING  LOT  OF  LA  FIESTA  RESTAURANT  ON   19  NORTH  WHEN  THE  INCIDENT  HAPPENED.  AN  EMPLOYEE  OF  THE  RESTAURANT  APPARENTLY  HEARD  THE  GUNSHOT  AND  NOTIFIED  POLICE  WHO  PUT  A   LOOKOUT  ON  A  TOYOTA  RAV4  THAT  WAS  PULLED  OVER  NEAR  FIRST  BAPTIST  CHURCH.  SEVERAL   TEENS  INSIDE  WERE  TRANSPORTED  TO  THE  PD  FOR  QUESTIONING.  A  REAR  WINDOW  WAS  SHOT  OUT  IN  ANOTHER  BLACK  CAR  THAT  WAS  IN  THE  EATERY  PARKING LOT  IN  NORTHSIDE.   

Posted by WTGA AM & FM at 12:57 PM

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