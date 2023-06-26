UPSON/PIKE DAMAGE AFTER SUNDAY NIGHT STORM

UPSON EMA DIRECTOR MARTHA ANNE MCCARTY REPORTS UPSON COUNTY HAD SUNDAY NIGHT STORM DAMAGE ALL OVER THE COUNTY, UP TO 20 TREES DOWN AND AT ONE POINT ABOUT 3000 EMC AND GA. POWER CUSTOMERS WITHOUT POWER. TREES WERE DOWN IN THE CITY OF THOMASTON AND SCATTERED ABOUT THE COUNTY--SHE SAID. UPSON EMC CEO NEAL TRICE REPORTED MONDAY MORNING AT 9;30AM, 49 CUSTOMERS IN UPSON COUNTY AND PIKE STILL LACKING SERVICE. FOUR EMC UTILITY POLES WERE DOWNED ON CRESCENT ROAD, HICKMON FORK ROAD AND ROLAND ROAD.
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