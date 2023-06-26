Monday, June 26, 2023

UPSON/PIKE DAMAGE AFTER SUNDAY NIGHT STORM

 UPSON  EMA  DIRECTOR  MARTHA  ANNE  MCCARTY   REPORTS    UPSON  COUNTY  HAD  SUNDAY  NIGHT  STORM  DAMAGE ALL  OVER  THE  COUNTY,  UP  TO     20  TREES  DOWN  AND  AT  ONE  POINT  ABOUT     3000   EMC  AND  GA.   POWER  CUSTOMERS  WITHOUT  POWER.  TREES  WERE  DOWN  IN  THE  CITY  OF  THOMASTON  AND  SCATTERED  ABOUT  THE  COUNTY--SHE  SAID.   UPSON  EMC   CEO NEAL  TRICE   REPORTED  MONDAY  MORNING  AT  9;30AM,   49  CUSTOMERS  IN  UPSON  COUNTY  AND   PIKE  STILL  LACKING  SERVICE.  FOUR  EMC   UTILITY  POLES  WERE  DOWNED   ON  CRESCENT  ROAD,  HICKMON  FORK  ROAD   AND  ROLAND  ROAD. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:02 AM

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