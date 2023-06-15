Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
June 15, 2023
1. 23R0154 CHRISTINE BRUCE CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS; COMPLETE THE GRIFFIN JUDICIAL DRUG COURT PROGRAM; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: DRIVING WITHOUT LICENSE: NOLLE PROSEQUI.
2. 23R0039 MICHAEL COLBURN CT. 1: SIMPLE BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; 48 HOURS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
3. 23R0006 MARTERICK SMITH CT. 1: TAMPERING WITH EVIDENCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS: 12 MONTHS TO SERVE IN JAIL. CT. 3: NO TAIL LIGHTS: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0365 ZECHARIAH GIVENS CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINT WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 20 YEARS, SERVE 8 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $2,000 FINE.
5. 22R0121 DOUGLAS WALDEN CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT:10 YEARS, SERVE 10 DAYS IN THE COUNTY JAIL, THE REMAINDER ON PROBATION; $500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
6. 23R0093 WILLIAM MELTON CT. 1: THEFT BY TAKING: ALFORD PLEA- 5 YEARS PROBATION. CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: 8 YEARS, SERVE 1 YEAR IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 3: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DRIVING WHILE LICENSE SUPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: RECKLESS DRIVING: 6 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL. CT. 7: FAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 9: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: IMPROPER PASSING: NOLLE PROSEQUI. CT. 11: DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY: NOLLE PROSEQUI. CT. 12: FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY: NOLLE PROSEQUI. CT. 13: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 14: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
7. 22R0295 WILLIAM HUBBARD CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 15 YEARS, SERVE 2 YEARS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; BANNISHED FROM UPSON COUNTY; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
8. 23R0142 NICHOLAS JOHNSON CT. 1: TERRORISTIC THREATS: FIRST OFFENDER- 5 YEARS SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $250 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
9. 23R0038 JESSICA CLARK CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: FIRST OFFENDER- 15 YEARS, SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: FAILURE TO REPORT ACCIDENT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.
No comments:
Post a Comment