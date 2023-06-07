T-U REC POOL IS CLOSED AFTER A FIGHT

THE THOMASTON-UPSON COUNTY RECREATION POOL ON EAST MAIN/74 EAST IS CLOSED AS OF WEDNESDAY MORNING. COUNTY MANAGER JASON TINSLEY TOLD 101 NEWS HE ORDERED THE POOL CLOSED AFTER A FIGHT IN A RESTROOM TUESDAY AFTERNOON THAT RESULTED IN INJURIES TO A MALE JUVENILE WITH A FIREARM INVOLVED. THIS HAS NOT BEEN THE ONLY POOL INCIDENT ,THERE WAS A REPORTED FIGHT LAST WEEKEND.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID THE TUESDAY INCIDENT INVOLVED THREE MINORS JUMPING A FOURTH IN THE RESTROOM AND THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO THE E.R. WITH A VISIBLE FACIAL LACARATION. POLICE ARE EXPECTED TO MAKE ARRESTS IN THE CASE--THE CHIEF SAID.
No comments:
Post a Comment