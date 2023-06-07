Wednesday, June 7, 2023

T-U REC POOL IS CLOSED AFTER A FIGHT

 THE  THOMASTON-UPSON  COUNTY   RECREATION  POOL     ON  EAST  MAIN/74  EAST     IS  CLOSED  AS  OF    WEDNESDAY    MORNING.  COUNTY  MANAGER  JASON  TINSLEY  TOLD    101  NEWS    HE  ORDERED  THE  POOL  CLOSED  AFTER   A  FIGHT  IN  A  RESTROOM   TUESDAY AFTERNOON  THAT  RESULTED  IN  INJURIES  TO  A   MALE  JUVENILE    WITH    A  FIREARM   INVOLVED.   THIS  HAS  NOT  BEEN  THE  ONLY POOL   INCIDENT  ,THERE  WAS  A  REPORTED  FIGHT  LAST  WEEKEND.


POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  SAID  THE  TUESDAY  INCIDENT  INVOLVED  THREE    MINORS    JUMPING  A    FOURTH    IN  THE  RESTROOM  AND  THE  VICTIM   WAS  TRANSPORTED TO  THE  E.R.  WITH  A  VISIBLE  FACIAL  LACARATION.  POLICE  ARE  EXPECTED  TO  MAKE  ARRESTS  IN  THE  CASE--THE  CHIEF  SAID. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:23 PM

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