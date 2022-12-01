Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
November 30, 2022
1. 22R0281 KRISTY A. TAYLOR CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, THE FIRST 30 DAYS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0130 DANIYA T. AMBLES CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT- REDUCED- RECKLESS CONDUCT: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1; $250 FINE. CT. 3: SIMPLE BATTERY: NOLLE PROSEQUI.
3. 22R0189 COREY K. FAUST CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN 3 RD DEGREE:NOLLE PROSEQUI. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION UNDER FIRST OFFENDER TO RUN CONCURRENT WITH CASE #22R0190; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE.
4. 22R0190 COREY K. FAUST CT. 1: THFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 5 YEARS, THE FIRST 3 DAYS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION UNDER FIRST OFFENDER; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
5. 22R0131 MECHAELA M. BUSBY CT. 1: POSSESSION OF SYNTHETIC CANNABINOID: 3 YEARS PROBATION UNDER CONDTIONAL DISCHARGE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
6. 20R0316C JAVIER G. BERNARDO CT. 1: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION: 10 YEARS; THE FIRST 11 MONTHS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION UNDER FIRST OFFENDER; $2,000 FINE. CT. 2: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION: NOLLE PROSEQUI.
7. 22R0050 CHRISTOPHER K. HARRIS CT. 1: FORGERY IN THE 3 RD DEGREE: 5 YEARS, THE FIRST MONTH TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
8. 22R0471 XZORION J. PENNYMAN CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 5 YEARS SERVE THE FIRST 3 DAYS IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION UNDER FIRST OFFENDER; BANNED FROM WALMART; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
9. 22R0141 XZORION J. PENNYMAN CT. 1: CRIMINAL DAMAGE IN THE 2 ND DEGREE: 5 YEARS PROBATION UNDER FIRST OFFENDER, TO RUN CONCURRENT WITH CASE #22R0471. 10. 22R0107 DESMOND WALKER CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
11. 22R0137 JEROME BILLINGS CT. 1: DUI ALCOHOL- REDUCED TO RECKLESS DRIVING: 12 MONHTS PROBATION; $750 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: SPEEDING: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: OPEN CONTAINER: NOLLE PROSEQUI.
12. 21R0291 BRANDON M. GILBERT CT. 1: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT: 10 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 5; BANISHMENT FROM THE GIRFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $1,500 FINE. CT. 2: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE (BATH SALTS): 10 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM; $500 FINE. CT. 6: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE (BATH SALTS): NOLLE PROSEQUI. CT. 9: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 11: POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON: 5 YEARS TO SERVE TO RUN CONCURRENT TO COUNT 5. CT. 12: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: 5 YEARS TO SERVE CONCURRENT TO COUNT 5. CT. 13: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 5 YEARS TO SERVE CONCURRENT TO COUNT 5. CT. 14: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICE: NOLLE PROSEQUI. CT. 15: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 5, CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 16: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.
13. 22R0080 THOMAS C. CRAVEN CT. 1: THEFT BY TAKING: 5 YEARS, THE FIRST YEAR TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
14. 21R0316 PERRY J. ARD CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS, SERVE THE FIRST 9 MONTHS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE.
15. 21R0132A JOSHUA A. ELLINGTON CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO CASE #21R0314; 21R0315; 22R0074; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE.
16. 21R0314 JOSHUA A. ELLINGTON CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO CASE #21R0132A; 21R0315; 22R0074; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
17. 21R0315 JOSHUA A. ELLINGTON CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 6 YEARS, THE FIRST YEAR TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE.
18. 22R0074 JOSHUA A. ELLINGTON CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO CASE # 21R0132A; 21R0314; 21R0315; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
19. 21R0320 TYLER A. CAWTHON CT. 1: ENTERING AN AUTO: 5 YEARS, SERVE THE FIRST 2 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: ENTERING AN AUTO: 5 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: ENTERING AN AUTO: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 4: ENTERING AN AUTO: NOLLE PROSEQUI. 20. 22R0470 TYLER A. CAWTHON CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS TO SERVE TO RUN CURRENT TO CASE #21R0320. 21. 22R0184 MARCUS A. CUMMINGS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, THE FIRST YEAR TO BE SERVED IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI.
22. 22R0316A MARCUS A. CUMMINGS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION CONCURRENT TO CASE # 22R0184; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF SYNTHETI C CANNABINOID: NOLLE PROSEQUI 23. 22R0278 OMAR D. RICHARDSON CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTH PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: CRUELTY TO CHILD 3 RD DEGREE: 12 MONTH PORBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 4: CRUELTY TO CHILD 3 RD DEGREE: 12 MONTH PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1.
24. 22R0347 OMAR D. RICHARDSON CT. 1: POSSESSION OF COCAINE: 3 YEARS, SERVE THE FIRST 6 MONTHS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE, CT. 2: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 3: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT.4: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 2; $500 FINE. CT. 5: OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE: NOLLE PROSEQUI.
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