Thursday, December 22, 2022

UPSON SO DRUG BUST

 SOMEONE  WAS  PLANNING  A MERRY   HOLIDAY    WITH  LOTS  OF  WEED  IN  THEIR  CHRISTMAS  STOCKING,  BUT  THE  UPSON  COUNTY  SHERIFF'S  DEPARTMENT  HAD   OTHER  IDEAS.  ACCORDING  TO  SHERIFF  DAN  KILGORE  TUESDAY  AFTERNOON JOHNNY  BENNIE  WILSON  JR.  AGE  49 OF  MORROW  AND  THOMASTON  WAS  ARRESTED  WITH  1.4  POUNDS OF MARIJUANA  ,  ECTASY,  AND  SEVERAL  PRESCRIPTION  PILLS.


WILSON  WAS  TRAVELING  ON  ZORN  SREET  INTO LINCOLN  PARK  WHEN  HE  RAN  OFF  THE  ROAD. A  DEPUTY      STOPPED    HIM    AND  HIS  VEHICLE  SMELLED  OF MARIJUANA. WILSON  FLED  ON FOOT  BUT  DEPUTY RIDGE  O'NEILL  CAUGHT  HIM.   WILSON    HAD  AN OPEN CONTAINER OF  BEER  IN  THE  VEHICLE   AND  HE  TRIED  TO  GIVE   DEPUTIES   HIS  BROTHER'S  NAME  BUT  HE  WAS  RECOGNIZED.


  SHERIFF  KILGORE  SAID  WILSON  IS  BEING  HELD  IN  THE  UPSON  COUNTY  JAIL   WITHOUT  BOND--CHARGED  WITH  A  PROBATION  VIOLATION,  POSSESSION  MARIJUANA  WITH  INTENT  TO  DISTRIBUTE,  POSSESSION   OF   A  SCHEDULE  DRUG AND  A   9  MILLIMETER  PISTOL  WAS  FOUND  IN  THE  CAR--SO  HE  WAS  BOOKED FOR  POSSESSION  OF  A  FIREARM  BY  A  CONVICTED  FELON ,  NO  LICENSE,  AND  WEAVING  IN THE  ROADWAY.

Posted by WTGA AM & FM at 12:51 PM

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