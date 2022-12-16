Friday, December 16, 2022

T-U BOE MOVING FOWARD WITH E-SPLOST

 THE  THOMASTON-UPSON  BOARD  OF  EDUCATION  PASSED  A  RESOLUTION-TUESDAY--  FOR  A  CONTINUATION  OF  THE  CURRENT  E-SPLOST  ,  A  MARCH  ELECTION  TO  FUND  ATHLETIC  FACILITIES  AND  SCHOOL  SAFETY. THE  SCHOOL  BOARD  WILL  ASK  THE  BOARD  OF  ELECTIONS  TO  CALL  FOR   A  REFERENDUM  MARCH  23RD,   2023  FOR  UP  TO  $28  MILLION  WITH  UP  TO  $25  MILLION  TO  BE  BONDED  SO  THE  BOARD  CAN   PROCEED  WITH PROJECTS  WITHOUT  WAITING  ON  THE  MONEY  TO  BEGIN.  AMONG  THE  PROJECTS,  A  NEW  TRACK  FOR  THE  HIGH  SCHOOL  AND  UPGRADES  TO  MATTEWS  FIELD  AND  SAFETY  EQUIPMENT  FOR  SCHOOL  BUILDINGS.

Posted by WTGA AM & FM at 5:49 PM

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