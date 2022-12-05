Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
December 1, 2022
1. 20R0316W STERLING L. PENNIX CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: ALFORD PLEA: 15 YEARS, SERVE 5; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $2,000 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
2. 21R0083 JANS W. ARD CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE: 2 YEARS PROBATION; $1,500 FINE. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHS, THE FIRST 48 HOURS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE. CT. 3: OPERATING A VEHILCE WITHOUT INSURANCE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 2; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
3. 21R0268 JOHN D. HARRELL CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: FAILURE TO WEAR SAFETY BELT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AFFIXING OF PLATE TO CONCEAL OR MISREPRESENT IDENTITY: ALFORD PLEA: 6 MONTHS PROBATION; $150 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 4: OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE: NOLLE PROSEQUI.
4. 21R0262 CHARLES R. WASHINGTON CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2 ND DEGREE: 3 YEARS PROBATION; ENTER AND SUCCESSFULLY COMPLETE DRUG COURT; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1. CT. 4: RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 5: HIT AND RUN: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: SPEEDING: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: DRIVING UNDER THE INFLUENCE- REDUCED TO RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 3. CT. 8: OPEN CONTAINER: NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0056 CARLOS C. GRANTLING CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: ALFORD PLEA: UNDER FIRST OFFENDER: 10 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE. CT. 3: TERRORISTIC THREATS: ALFORD PLEA: UNDER FIRST OFFENDER: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 2. CT. 4: RECKLESS CONDUCT: ALFORD PLEA: UNDER FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNTS 2 & 3. CT. 5: RECKLESS CONDUCT: NOLLE PROSEQUI.
6. 22R0077 MAYA A. WILLIS CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: DRIVING UNDER THE INFLUENCE: REDUCED- RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS PROBATION; DUI SCHOOL; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 3: SPEEDING: NOLLE PROSEQUI.
7. 22R0123A ANGELA M. STATHAM CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS PROBATION; SERVE 24 HOURS IN THE COUNTY JAIL; STAY AWAY FROM WALMART IN UPSON COUNTY; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
8. 22R0123B TIMOTHY D. TURNER CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS PROBATION; SERVE 24 HOURS IN THE COUNTY JAIL; STAY AWAY FROM WALMART IN UPSON COUNTY; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
9. 22R0182 CHARLES C. MATTHEWS CT. 1: DRIVING UNDER THE INFLUENCE: UNDER FIRST OFFENDER: 12 MONTHS; THE FIRST 3 DAYS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: DRIVING UNDER THE INFLUENCE: REDUCED- RECKLESS DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2 ND DEGREE: UNDER FIRST OFFENDER 5 YEARS PROBATION; $500 FINE. CT. 4: CRIMINAL TRESPASS- FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
10. 22R0235 SHEMANTH LOKA CT. 1: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: REDUCED- THEFT BY DECEPTION: UNDER FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION; BANNED FROM UPSON WALMART; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: REDUCED- THEFT BY DECEPTION: UNDER FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE.
11. 22R0274 LAZZARIUS D. HORTON CT. 1: POSSESSION OF COCAINE: UNDER CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION;80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
12. 22R0293 JEREMIAH A. JONES CT. 1: HARRASSING COMMUNICATIONS: 12 MONTHS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $100 FINE. CT. 2: HARRASSING COMMUNICATIONS: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $100 FINE.
13. 22R0314 MAGGIE M. SALTER CT. 1: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS, THE FIRST 24 HOURS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 3: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 2. CT. 4: THEFT BY TAKING: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: THEFT BY TAKING: NOLLE PROSEQUI.
14. 22R0316B RACHEL C. LAPLANTE CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: UNDER CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
15. 22R0472 LAURA J. ENGLISH CT. 1: MAKING A FALSE STATEMENT: 5 YEARS, SERVE THE FIRST 2 YEARS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. 16. 22R0473 JANS W. ARD CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 6 YEARS; SERVE 12 MONTHS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
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