Tuesday, December 27, 2022

EAST THOMPSON/HIGHTOWER TO BE 4-WAY STOP

 THE  THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT   HAS  POSTED  NOTICE  EFFECTIVE  JAN. 10TH  THE  INTERSECTION  OF  EAST  THOMPSON  AND  HIGHTOWER  NEAR  THE  POST  OFFICE  WILL  BECOME  A   FOUR  WAY  STOP  AND  THE  TRAFFIC  SIGNAL  WILL  BE  REMOVED.    POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  ALSO  GOT  PERMISSION  FROM  THE  MAYOR  AND  COUNCIL  TO  PETITION  G-DOT  TO  ALLOW  THE  INTERSECTIONS  OF  HIGHTOWER  AND  EAST  MAIN  AND  HIGHTOWER  AND  EAST  GORDON  TO  BECOME  FOUR-WAY  STOPS.  G-DOT  MUST  GRANT  PERMISSION  BECAUSE  THOSE  ARE  36  AND   74--STATE  ROUTES.

Posted by WTGA AM & FM at 4:24 PM

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