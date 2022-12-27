EAST THOMPSON/HIGHTOWER TO BE 4-WAY STOP

THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT HAS POSTED NOTICE EFFECTIVE JAN. 10TH THE INTERSECTION OF EAST THOMPSON AND HIGHTOWER NEAR THE POST OFFICE WILL BECOME A FOUR WAY STOP AND THE TRAFFIC SIGNAL WILL BE REMOVED. POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON ALSO GOT PERMISSION FROM THE MAYOR AND COUNCIL TO PETITION G-DOT TO ALLOW THE INTERSECTIONS OF HIGHTOWER AND EAST MAIN AND HIGHTOWER AND EAST GORDON TO BECOME FOUR-WAY STOPS. G-DOT MUST GRANT PERMISSION BECAUSE THOSE ARE 36 AND 74--STATE ROUTES.
No comments:
Post a Comment