Thursday, December 1, 2022

UPSON CO COYOTE TESTS POSTIVE FOR RABIES

 ACCORDING  TO  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE,  A  COYOTE  THAT  BIT  A   14  YEAR  OLD  MALE JUVENILE  HAS  TESTED  POSITIVE FOR  RABIES,  AND  VICTIM  IS  UNDERGOING  TREATMENT.  UPSON  COUNTY  ANIMAL  CONTROL OFFICER  ADRIAN  RELEFORD  TOLD   101  NEWS  HE  IS  GOING  DOOR  TO  DOOR  IN  THAT  NEIGHBORHOOD  OF  SANDY  BROOK  CIRCLE  IN  WESTERN UPSON  COUNTY  ALERTING    THE  PUBLIC  TO  THE  DANGER.


SHERIFF   KILGORE  SAID   THE   YOUNGSTER  WAS  BITTEN  WHEN  HE  STUCK  HIS  HAND  OUTSIDE   THE  GARAGE  AND    THE   COYOTE  BIT  DOWN     ON  HIS  LEFT  HAND   AND  WOULD  NOT  TURN  LOOSE.  THE  TEEN'S  FATHER  SLUGGED  THE  ANIMAL  IN  THE  HEAD  WITH A  PIPE  AND  KNOCKED  IT  UNCONSCIOUS,  AND  THE  FATHER  RAN  IN  THE  HOUSE  RETURNED  WITH  A   357 PISTOL  AND  SHOT  AND  KILLED    THE  ANIMAL.

Posted by WTGA AM & FM at 9:37 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)