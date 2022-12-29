Thursday, December 29, 2022

STATE FIRE MARSHALL'S OFFICE INVESTIGATES MONDAY THOMASTON HOUSE FIRE

 THE  STATE  FIRE  MARSHALL'S  OFFICE   REPORTS     A  HOUSE  FIRE  MONDAY  AT  THE  RESIDENCE OF  ONE-TIME   THOMASTON    CITY COUNCIL  MEMBER  ROBERT  COCHRAN  STARTED  FROM  A  CLOTHES  DRYER  THAT  WAS  OPERATING  IN  A  UTILITY  ROOM NEAR  THE  CARPORT  AT  706  GREENWOOD  ROAD.  


ACCORDING  TO  CAPTAN  LEE  BROWN  OF  THE  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT,  THE  STATE  FIRE MARSHALL'S  OFFICE  INVESTIGATED  THE  CAUSE  OF THE  BLAZE,  WEDNESDAY  AND   INDICATIONS  ARE  IT  STARTED  FROM  THE  CLOTHES  DRYER.


MR.  COCHRAN  AND  HIS   DAUGHTER  SUSAN  WERE  AT  HOME  AT  THE  TIME  AND  HEARD  A   LOUD  EXPLOSION,  THE  HOUSE  FILLED  WITH  SMOKE  AND  FLAMES  WENT  TO  THE  ROOF,  DESTROYING  THE  RESIDENCE  OCCUPIED  IN  1957,  AND  TORCHING  TWO  VEHICLES  PARKED  IN  THE  CARPORT. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:59 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)