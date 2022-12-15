Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
December 14, 2022
1. 22R0269 TRISTAN DURHAM CT. 1: BATTERY- FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: BATTERY- FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CRUELTY TO CHOLDREN IN THE THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0004 RICHARD FINCHER CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: PLEA UNDER NOLO- 4 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL.
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