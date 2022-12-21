Wednesday, December 21, 2022

THOMASTON CITY COUNCIL APPROVES JOINT PROJECTS CONTRACT

 THE  THOMASTON  CITY COUNCIL  APPROVED  A  NEW   TEN  YEAR  CONTRACT  FOR  JOINT PROJECTS  WITH  THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS,  TUESDAY,  BUT  DID  NOT  APPROVE  THE  JOINT  PROJECTS  BUDGET.  COUNTY  MANAGER   JASON  TINSLEY  TOLD   101  NEWS,  WEDNESDAY,  JOINT  PROJECTS  WILL  CONTINUE  AS  THEY  HAVE  BEEN  WITH  NO  INTERRUPTION OF  SERVICES  THE  PUBLIC  EXPECTS.  CITY  HALL  IS  EXPECTED  TO  FOWARD  AN  OFFICIAL  LETTER  TO  THE  COUNTY  EXPLAINING  ITS  ACTIONS.


THE  CITY  COUNCIL  WAS  SEEKING  A  $98,000 CREDIT  FROM  THE  COUNTY  IN  THE  CONTRACT,  CLAIMING  JOINT  PROJECTS     EMPLOYEES  ENJOY  BETTER  COUNTY   BENEFITS  THAN   CITY  EMPLOYEES.  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  HAD  APPROVED  THE  CONTRACT  LAST  WEEK.

Posted by WTGA AM & FM at 1:53 PM

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