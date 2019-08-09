TAX HIKE PROPOSED BY LAMAR CO BOE

THE LAMAR COUNTY BOARD OF EDUCATION WILL HOLD THE FIRST OF THREE PUBLIC HEARINGS TUESDAY AT 6PM AT THE COURTHOUSE REQUIRED FOR A PROPOSED ONE MILL PROPERTY TAX INCREASE.
ACCORDING TO SCHOOL SUPERINTENDANT DR. JUTE WILSON THE TAX HIKE WILL FUND A PAY INCREASE FOR ALL CERTIFIED AND CLASSIFIED EMPLOYEES OF THE SCHOOL SYSTEM , MOST OF WHOM ARE RESIDENTS OF LAMAR COUNTY.
HE POINTED TO VARIOUS TAX EXEMPTIONS THAT HAVE DECREASED THE NET LAMAR COUNTY TAX DIGEST--$25 MILLION LESS PER YEAR AND NOTED TO STAY COMPETITIVE IN THE JOB MARKET THIS TAX MILLAGE ADJUSTMENT IS NECESSARY.
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