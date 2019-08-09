Friday, August 9, 2019

TAX HIKE PROPOSED BY LAMAR CO BOE

THE LAMAR COUNTY BOARD OF EDUCATION WILL HOLD THE FIRST OF THREE PUBLIC HEARINGS TUESDAY AT 6PM AT THE COURTHOUSE REQUIRED FOR A PROPOSED ONE MILL PROPERTY TAX INCREASE.

ACCORDING TO SCHOOL SUPERINTENDANT DR. JUTE WILSON THE TAX HIKE WILL FUND A PAY INCREASE FOR ALL CERTIFIED AND CLASSIFIED EMPLOYEES OF THE SCHOOL SYSTEM , MOST OF WHOM ARE RESIDENTS OF LAMAR COUNTY.


HE POINTED TO VARIOUS TAX EXEMPTIONS THAT HAVE DECREASED THE NET LAMAR COUNTY TAX DIGEST--$25 MILLION LESS PER YEAR AND NOTED TO STAY COMPETITIVE IN THE JOB MARKET THIS TAX MILLAGE ADJUSTMENT IS NECESSARY.
Posted by WTGA AM & FM at 4:22 PM

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