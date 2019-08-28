SENATOR ISAKSON RESIGNING

GEORGIA'S SENIOR U.S. SENATOR JOHNNY ISAKSON ANNOUNCED WEDNESDAY HE IS RESIGNING AT THE END OF THE YEAR DUE TO HEALTH REASONS.
GOVERNOR BRIAN KEMP WILL APPOINT SOMEONE TO SERVE UNTIL THE 2020 ELECTION.
IT MEANS THERE WILL BE TWO U.S. SENATE SEATS ON THE BALLOT IN 2020 —JUNIOR SENATOR DAVID PERDUE WAS IN THOMASTON LAST WEEK FOR THE OPENING OF THE SMITHSONIAN EXHIBIT.
A 3RD DEMOCRAT HAS ENTERED THE RACE AGAINST PERDUE —BUSINESS EXECUTIVE SARAH RIGGS AMICO—WHO RAN FOR LT. GOVERNOR ANNOUNCED TUESDAY . TWO OTHER DEMOCRATS WERE ALREADY IN THE RACE—FORMER COLUMBUS MAYOR TERESA TOMLINSON AND CLARKSTON MAYOR TED TERRY.
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