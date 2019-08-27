IDA DIRECTORS REPORT FOR AUGUST

IN THE AUGUST DIRECTOR'S REPORT THOMASTON-UPSON IDA CHIEF EXECUTIVE KYLE FLETCHER REPORTS NEW PROSPECTS ARE GIVING THE COMMUNITY A LOOK. AUGUST 8TH A PROSPECT WAS IN TOWN LOOKING AT AN EXISTING BUILDING AND COULD HAVE A HIGH COUNT FOR JOB CREATION. THE STATE IS BEING CONSULTED IN HOPES OF ADDITIONAL INCENTIVE OPTIONS.
AUGUST 12TH IDA MEMBER STEVE RUSH JOINED MS. FLETCHER TO DISCUSS ACREAGE AT THE T-U PARK AND THE COUNTY'S ENGINEERING FIRM EMC HAS PREPARED A CONCEPTUAL REPORT FOR THE COMPANY.
SEVERAL PRIVATE MEETINGS HAVE BEEN HELD TO POTENTIALLY SAVE A RETAIL PROJECT—AN ISSUE WITH A DECEL LANE THAT INVOLVED A PARCEL NOT WANTED BY THE DEVELOPER AND SOME OTHER ISSUES. G-DOT AND ATTORNEYS FOR THE PRIVATE LAND OWNER ARE WORKING ON A SOLUTION.
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