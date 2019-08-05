5G FOR THOMASTON AND GRIFFIN?

TUESDAY THE CITY OF GRIFFIN BOARD OF COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TO APPROVE AT&T AND VERIZON 5G HIGH SPEED CELLULAR. IT WAS TABLED AT THE LAST MEETING SO MORE INFORMATION COULD BE OBTAINED.
CITY ATTORNEY DREW WHALEN EXPLAINED GRIFFIN WILL GET $100 PER UTILITY POLE FOR INSTALLATION OF THE ANTENNA AND TRANSMISSION GEAR AND $40 PER POLE IN RENT. SOME AREAS HAVE UNDERGROUND UTILITIES AND UTILITY POLES WILL BE INSTALLED THERE.
THE FCC HAS GIVEN AUTHORITY FOR CELLULAR COMPANIES FREEDOM TO DO WHAT NEEDS TO BE DONE TO PROVIDE THE SERVICE.
THOMASTON CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID THE CITY COUNCIL VOTED TO APPROVE SINGULAR AND VERIZON 5G INSTALLATION IN JUNE—WITH THE ELECTRIC CITIES OF GA. HANDLING THE NEGOTIATIONS . CITY HALL WILL GET SOME FUNDS FROM THE COMPANIES BUT IT WON'T BE BIG BUCKS HE SAID.
THE MANAGER SAID IT COULD BE A WHILE BEFORE 5G IS INSTALLED IN SMALLER CITIES—METRO AREAS WILL GET IT FIRST.
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