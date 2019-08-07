HIGH SPEED CHASE IN UPSON CO.

UPSON COUNTY DEPUTIES WITH HELP FROM LAMAR COUNTY S.O. ARRESTED A MOTORCYCLE RIDER TRAVELING 115 MILES PER HOUR ON THE BARNESVILLE HIGHWAY.
A DEPUTY SPOTTED THE BIKER WITH NO TAG, AND JAMES CARSON CARTER OF TRICE ROAD WAS ARRESTED AFTER THE BIKE SPUN OUT ON WILLIS ROAD AND LANDED IN A DITCH.
CARTER TOOK OFF TO THE WOODS ON FOOT BUT WAS CAPTURED.
HE WAS CHARGED WITH POSSESSION METH, POSSESSION FIREARM BY CONVICTED FELON, FLEEING THE LAW, SUSPENDED LICENSE AND NO TAG.
CARTER WAS TRANSPORTED TO THE ER BY EMS WITH LOW BLOOD PRESSURE.
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