BOBBY BICKLEY NEW VP AT UNITED BANK PIKE

FORMER PIKE COUNTY MANAGER BOBBY BICKLEY HAS JOINED UNITED BANK IN PIKE COUNTY AS VICE PRESIDENT AND COMMERCIAL/CONSUMER LENDER.
BICKLEY CAME TO PIKE COUNTY GOVERNMENT FROM A BANKING CAREER.
THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS EXTENDED THE WINDOW FOR APPLICATIONS FOR HIRING A NEW COUNTY MANAGER UNTIL THE END OF APRIL.
MEANTIME ACCORDING TO PIKE CO. TIMES DOT COM-- TWO PERSONS HAVE QUALIFIED FOR THE UNEXPIRED TERM OF THE LATE COUNTY COMMISSIONER TOMMY POWERS---
JASON PROCTOR AND BOBBY WILKERSON BOTH OF MEANSVILLE.
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