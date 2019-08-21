Wednesday, August 21, 2019

BOBBY BICKLEY NEW VP AT UNITED BANK PIKE

FORMER PIKE COUNTY MANAGER BOBBY BICKLEY HAS JOINED UNITED BANK IN PIKE COUNTY AS VICE PRESIDENT AND COMMERCIAL/CONSUMER LENDER.

BICKLEY CAME TO PIKE COUNTY GOVERNMENT FROM A BANKING CAREER.

THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS EXTENDED THE WINDOW FOR APPLICATIONS FOR HIRING A NEW COUNTY MANAGER UNTIL THE END OF APRIL.

MEANTIME ACCORDING TO PIKE CO. TIMES DOT COM-- TWO PERSONS HAVE QUALIFIED FOR THE UNEXPIRED TERM OF THE LATE COUNTY COMMISSIONER TOMMY POWERS---


JASON PROCTOR AND BOBBY WILKERSON BOTH OF MEANSVILLE.
Posted by WTGA AM & FM at 11:54 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)