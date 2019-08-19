AIRCRAFT ACCIDENT T-U AIRPORT SAT.

UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE DISPATCHED TO A PLANE CRASH AT THE THOMASTON-UPSON AIRPORT SATURDAY—THE LANDING GEAR ON A 1968 TWIN ENGINE BEECH B90 FAILED TO DEPLOY AND THE PILOT HAD TO DO A BELLY LANDING. IT WAS MAKING ITS 9TH TRIP OF THE DAY FOR SKY DIVE ATLANTA.
THE REPORT SAID THE PILOT—RICHARD ANTARA OF BROOKHAVEN, GA. ATTEMPTED TO LAND AT THE SOUTH END OF THE RUNWAY AND THE PLANE SKIDDED INTO THE GRASS ON THE EAST SIDE OF THE PAVED RUNWAY.
A DEPUTY SAID THE PILOT WAS VISIBLY UPSET AND HE SCORED A ZERO ON A PORTABLE ALCOHOL BREATH TEST ADMINISTERED BY THE S.O.
AIRPORT MANAGER MITCH ELLERBEE CONTACTED THE FAA ABOUT THE ACCIDENT.
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