OPEN RECORDS REQUEST FOR UPSON ELECTION INFO

ATTORNEYS FOR FORMER CANDIDATE FOR GOVERNOR STACEY ABRAMS HAVE FILED AN OPEN RECORDS REQUEST FOR ALL 159 COUNTIES IN GEORGIA SEEKING DOCUMENTS RELATED TO THE PURGING OF VOTER ROLLS AND OTHER INFORMATION FROM JAN. IST 2011 TO THE PRESENT.
THE CHAIRMAN OF THE UPSON COUNTY BOARD OF ELECTIONS ROBERT HANEY SAID THE BOARD AND THE REGISTRARS OFFICE ARE COMPILING DATA AND COMMUNICATIONS BETWEEN UPSON COUNTY AND THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE—THAT OVERSEES ELECTIONS IN GA. THE LAW FIRM IS BASED IN ATLANTA AND MARYLAND.
CHAIRMAN HANEY SAID STATE LAW REQUIRES VOTERS TO BE REMOVED FROM THE VOTING ROLLS IF THEY FAIL TO VOTE IN TWO CONSECUTIVE ELECTIONS—AND HE SAYS ABRAMS ISSUES ARE WITH STATE LAW NOT BOARDS OF ELECTIONS.
ABRAMS WHO HAS CLAIMED IRREGULARIES WITH THE ELECTON THAT PUT GOVERNOR BRIAN KEMP IN OFFICE , RECENTLY LAUNCHED A NATIONWIDE VOTER REGISTRATION DRIVE.
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