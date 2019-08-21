CITY OF GRIFFIN STILL OUT $800,000

THE FBI IS REPORTEDLY HOT ON THE TRAIL OF COMPUTER HACKERS WHO STOLE $800,000 FROM CITY OF GRIFFIN FINANCIAL ACCOUNTS— SEVERAL WEEKS AGO AND THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS HEARD FROM BEN JOHNSON OF LIBERTY TECHNOLOGY AT MONDAY'S MEETING ABOUT THE COUNTY'S I.T. SECURITY.
HE NOTED THE CITY OF ATLANTA WAS HACKED AND HELD RANSOM FOR $52,000—BUT BALKED ON PAYING AND HAS SPENT $17 MILLION SO FAR REBUILDING THEIR I.T. SYSTEM.
JOHNSON SAID SPALDING COUNTY'S SYSTEM HAS BEEN HIT DOZENS OF TIMES IN THE PAST YEAR—BUT SO FAR HIS DEFENSIVE PROTECTION HAS WORKED. HE SAID AUGUST 13TH 23 GOVERNMENT AGENCIES IN TEXAS WERE HACKED—THE HACKERS ARE ATTRACTED TO GOVERNMENT WEB SITES—HE TOLD THE COMMISSIONERS.
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