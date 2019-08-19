COUNTY MANAGER JASON TINSLEY TOLD THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AT TUESDAY'S MEETING, THE 19 NORTH WIDENING PROJECT IS NOW DELAYED BECAUSE OF COUNTY WATER LINES UNDER THE ROADWAY—AND ISOLATING THEM WOULD STOP SERVICE TO BUSINESSES AND RESIDENTIAL CUSTOMERS. IT COULD COST UP TO $1.4 MILLION FOR RELOCATION BUT HE SAYS THE COUNTY DOES NOT HAVE THE MONEY.
HE SAID GA DOT HAS SENT PLANS TO STATE ENGINEERS TO BE REDRAWN AND POSSIBLY MOVING THE LINES TO THE NEW RIGHT OF WAY.
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