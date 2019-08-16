Friday, August 16, 2019

ONE MOTORIST LIFE FLIGHTED ON 74 EAST FRIDAY AM

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL IN THOMASTON TWO INJURED—ONE LIFE FLIGHTED AFTER A THREE VEHICLE ACCIDENT FRIDAY MORNING 6AM ON 74 EAST AT ANDREWS CHAPEL ROAD.

THE DRIVER OF A WHITE SATURN—SHEKEMA ZORN OF THOMASTON WAS TRANSPORTED BY AIR AMBULANCE TO A MACON HOSPITAL, ANOTHER MOTORIST DRIVING A 2011 NISSAN
ALTIMA —KIMBERLY COCHRAN OF THOMASTON WAS TRANSPORTED TO URMC BY EMS.

THE THIRD DRIVER IN A FORD PICK-UP WILLIAM BENNETT WAS NOT INJURED.

TROOPER THOMPSON TOLD 101 NEWS---THE SATURN WAS WESTBOUND AND FAILED TO MAINTAIN LANE AND CLIPPED THE NISSAN AND THEN HIT THE 1995 FORD PICK-UP HEAD-ON.


THE ACCIDENT IS STILL UNDER INVESTIGATION.  
Posted by WTGA AM & FM at 11:59 AM

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