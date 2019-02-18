Monday, February 18, 2019

WOMAN'S BODY FOUND SATURDAY, UPSON S.O.

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS THE BODY OF A DECEASED WHITE FEMALE IN HER 50'S WAS FOUND IN A CAR IN A WOODED AREA OFF REID PLACE ROAD, SATURDAY.

THE WOMAN HAD BEEN MISSING SINCE JANUARY 9, ACCORDING TO HER FAMILY.

THE SHERIFF SAID IT APPEARS SHE DIED FROM A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND, BUT THE BODY WAS SENT TO THE GBI CRIME LAB FOR AUTOPSY TO DETERMINE THE CAUSE OF DEATH.
Posted by WTGA AM & FM at 12:53 PM

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