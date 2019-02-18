South Metro's News Leader
Monday, February 18, 2019
WOMAN'S BODY FOUND SATURDAY, UPSON S.O.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS THE BODY OF A DECEASED WHITE FEMALE IN HER 50'S WAS FOUND IN A CAR IN A WOODED AREA OFF REID PLACE ROAD, SATURDAY.
THE WOMAN HAD BEEN MISSING SINCE JANUARY 9, ACCORDING TO HER FAMILY.
THE SHERIFF SAID IT APPEARS SHE DIED FROM A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND, BUT THE BODY WAS SENT TO THE GBI CRIME LAB FOR AUTOPSY TO DETERMINE THE CAUSE OF DEATH.
Posted by
WTGA AM & FM
at
12:53 PM
Email This
BlogThis!
Share to Twitter
Share to Facebook
Share to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post
Older Post
Home
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment