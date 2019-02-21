THOMASTON, UPSON T-SPLOST TOWN HALL MEETING

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AND THOMASTON MAYOR AND COUNCIL HELD A TOWN HALL MEETING ON THE MARCH 19TH VOTE ON A $17 MILLION TRANSPORTATION SALES TAX MEASURE, WEDNESDAY—BUT ON A DAMP, CHILLY NIGHT—MOST OF THE TOWN STAYED HOME.
THERE WERE MORE ELECTED OFFICIALS AT THE MEETING THAN CITIZENS BUT THE 5 OR 6 WHO DID ATTEND GOT A HOUR'S WORTH OF INFORMATION ABOUT THE T-SPLOST.
CITY AND COUNTY OFFICIALS MADE A POINT THAT CURRENT REVENUES FROM THE STATE AND WHAT THEY GENERATE FALLS WAY SHORT OF WHAT'S NEEDED TO KEEP UP WITH PAVING WORK.
IF IT PASSES, THE COUNTY OF UPSON WILL GET $9.5 MILLION, THE CITY OF THOMASTON $7.3 MILLION AND CITY OF YATESVILLE $170,000. THE COUNTY COMMISSIONERS ARE ALSO SEEKING APPROVAL ON THE BALLOT FOR A $6 MILLION BOND TO GET MONEY UP FRONT TO BEGIN PAVING ROADS.
THE CITY OF THOMASTON WILL GET ITS MONEY—PAY AS YOU GO—AND YATESVILLE WILL GET THE FIRST $170,000—THAT COULD BE USED FOR SIDEWALKS.
IF VOTERS APPROVE THE PENNY SALES TAX MEASURE COLLECTIONS WILL BEGIN JULY IST.
OFFICIALS POINTED OUT THAT OUT OF COUNTY SHOPPERS WILL HELP TO PAY THE SALES TAX—FOR SMALLER REGIONAL SHOPPING HUBS LIKE THOMASTON THAT USUALLY IS ABOUT 35%.
EARLY VOTING FOR THE T-SPLOST AND AN EDUCATION SPLOST ALSO ON THE BALLOT FOR THE THOMASTON-UPSON SCHOOLS
BEGINS MONDAY-THROUGH FRIDAY AT THE CIVIC CENTER 8;30 TO 4;30 ENDING MARCH 15TH.
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