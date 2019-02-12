UPSON EMC REPORTS SERVICE DOWN

AS OF 4;30PM TUESDAY --UPSON EMC PRESIDENT/CEO NEAL TRICE REPORTED OVER 1200 CUSTOMERS WITHOUT POWER AFTER STORMS ROLLED THROUGH TUESDAY AFTERNOON—MOST IN PIKE COUNTY CLUSTERED AROUND HIGHWAY 109. SOME ON US. 19 , ABOUT 35 CUSTOMERS DOWN IN THE NORTHERN PORTION OF UPSON COUNTY.
PIKE COUNTY S.O. DISPATCHED TO WORK TRAFFIC AT THE UPSON-PIKE LINE EARLIER AFTER TREES FELL ACROSS POWER LINES AND BLOCKED U.S. 19 .
UPSON COUNTY WAS UNDER A SEVERE THUNDERSTORM WATCH FOR ABOUT 30 MINUTES AT 2PM.
IN MERIWETHER COUNTY LANES WERE BLOCKED ON GA. 109 AT DOGWOOD CIRCLE DUE TO POWER LINES DOWN.
CLAYTON COUNTY AND HENRY COUNTY WERE UNDER A TORNADO WARNING EARLY IN THE AFTERNOON AND DAMAGE REPORTED IN FOREST PARK AND ELLENWOOD. CLAYTON COUNTY DELAYED SCHOOL BUS ROUTES DUE TO WEATHER CONCERNS.
SOME ROTATION ON RADAR DETECTED IN FAYETTE COUNTY AS A STORM CELL APPROACHED.
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