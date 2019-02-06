T-U IDA MULLS PAD READY SITE

SPEC BUILDINGS WERE ONCE THE RAGE IN ECONOMIC DEVELOPMENT BUT NOW PAD -READY SITES HAVE TAKEN OVER TO LURE NEW INDUSTRY—A PAD WHERE A BUILDING COULD BE CONSTRUCTED TO SUIT A COMPANY'S WANTS.
THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY HAS AUTHORIZED SOIL BORINGS AT THE ORIGINAL INDUSTRIAL PARK OFF MCINTOSH PARKWAY AND AT THE NEW BIZ/TECH PARK AT THE AIRPORT—AND IT APPEARS A PAD READY SITE NEAR THE AIRPORT IS THE BEST CHOICE.
IDA VICE-CHAIR STEVE RUSH WITH AN ENGINEERING BACKGROUND SAYS EVERYTHING POINTS TO THE NEW PARK AS THE BEST OPTION BECAUSE THERE IS ROCK AT THE OTHER ONE AND MCINTOSH PARKWAY IS IN POOR SHAPE AND WOULD HAVE TO BE REBUILT—BOTH COSTLY VENTURES.
AT THE JANUARY MEETING THE IDA DISCUSSED SALE OF THE 53 ACRES AT THE ORIGINAL INDUSTRIAL PARK AND ITS WAITING ON A SITE DEVELOPMENT PLAN FOR A PAD-READY SITE NEAR THE AIRPORT—2ND QUARTER 2019 TARGET DATE TO HAVE IT ON LINE.
THE IDA SOLD ITS SPEC BUILDING TO A KANSAS COMPANY GOLDEN STAR MANUFACTURER OF DUST MOPS AND SUCH.
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