FORMAL CHARGES FILED FOR ANIMAL CRUELTY

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS FORMAL CHARGES OF CRUELTY TO ANIMALS HAVE BEEN LODGED AGAINST A MOTHER AND DAUGHTER WHO HAD OVER TWO DOZEN DOGS AND CATS AT 1178 ATWATER ROAD—MANY LIVING IN THE HOUSE.
19 COUNTS AGAINST THE MOTHER, 62 YEAR OLD SUSAN F. COLEY AND 8 COUNTS AGAINST THE DAUGHTER JAMIE N. COLEY, AGE 30.
BOND SET AT $28,000 FOR SUSAN COLEY, $12,000 BOND FOR JAMIE COLEY—BOTH SURRENDERED AT THE JAIL AND WERE BOOKED.
THE HOUSE REPORTEDLY HAS BEEN CONDEMNED AS UNLIVEABLE BY UPSON'S BUILDING OFFICIAL BECAUSE THE FLOOR IS COVERED WITH ANIMAL WASTE.
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