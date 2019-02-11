Monday, February 11, 2019

UPSON FEMALE SENTENCED ON MONDAY ARRESTED AGAIN THURS.

 ACCORDING  TO  UPSON COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE--A  THOMASTON  WOMAN  SENTENCED  TO  FINE  AND  PROBATION  FOR  POSSESSION  OF  METH  LAST  MONDAY  WAS  ARRESTED  AGAIN  THURSDAY  FOR  POSSESSION  OF  METH  WITH  INTENT  TO  DISTRIBUTE—56  YEAR OLD  KATHY  DENISE  MERRILL  OF  BRADSHAW  ROAD.

SHERIFF  KILGORE  SAID  MS. MERRILL  ENTERED  A  GUILTY   PLEA  IN  UPSON  SUPERIOR   COURT  FEB.  4TH  BUT  DEPUTY  MARIO  CROMER  SERVED  A  SEARCH  WARRANT  AT  HER  RESIDENCE  AT  241  BRADSHAW  ROAD,  LOT   24  ON  THURSDAY  AND  SEIZED 16  GRAMS  OF  SUSPECTED  METH  AND  A   SMALL  AMOUNT  OF  MARIJUANA.

Posted by WTGA AM & FM at 12:07 PM

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