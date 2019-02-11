SHERIFF KILGORE SAID MS. MERRILL ENTERED A GUILTY PLEA IN UPSON SUPERIOR COURT FEB. 4TH BUT DEPUTY MARIO CROMER SERVED A SEARCH WARRANT AT HER RESIDENCE AT 241 BRADSHAW ROAD, LOT 24 ON THURSDAY AND SEIZED 16 GRAMS OF SUSPECTED METH AND A SMALL AMOUNT OF MARIJUANA.
Monday, February 11, 2019
UPSON FEMALE SENTENCED ON MONDAY ARRESTED AGAIN THURS.
ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE--A THOMASTON WOMAN SENTENCED TO FINE AND PROBATION FOR POSSESSION OF METH LAST MONDAY WAS ARRESTED AGAIN THURSDAY FOR POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE—56 YEAR OLD KATHY DENISE MERRILL OF BRADSHAW ROAD.
SHERIFF KILGORE SAID MS. MERRILL ENTERED A GUILTY PLEA IN UPSON SUPERIOR COURT FEB. 4TH BUT DEPUTY MARIO CROMER SERVED A SEARCH WARRANT AT HER RESIDENCE AT 241 BRADSHAW ROAD, LOT 24 ON THURSDAY AND SEIZED 16 GRAMS OF SUSPECTED METH AND A SMALL AMOUNT OF MARIJUANA.
SHERIFF KILGORE SAID MS. MERRILL ENTERED A GUILTY PLEA IN UPSON SUPERIOR COURT FEB. 4TH BUT DEPUTY MARIO CROMER SERVED A SEARCH WARRANT AT HER RESIDENCE AT 241 BRADSHAW ROAD, LOT 24 ON THURSDAY AND SEIZED 16 GRAMS OF SUSPECTED METH AND A SMALL AMOUNT OF MARIJUANA.
Posted by WTGA AM & FM at 12:07 PM
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