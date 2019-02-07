SPALDING CO. MAKES A ON 2018 FY AUDIT

THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS GOT AN UPBEAT REPORT ON THE FY 2018 AUDIT MONDAY FROM MILLER EDWARDS OF MAULDIN AND JENKINS— ENDING THE FISCAL YEAR WITH A FUND BALANCE AT $5.8 MILLION ENOUGH TO COVER A COUPLE OF MONTHS OF OPERATION—BUT HE WOULD LIKE TO SEE THREE MONTHS OF BACK-UP.
EDWARDS NOTED SPALDING COUNTY HAS BEEN ADDING TO ITS FUND BALANCE FOR EACH OF THE LAST FIVE YEARS—AND NOTED IT WAS A STRONG FUND BALANCE $10.4 MILLION THAT GOT IT THROUGH THE RECESSION.
REVENUES FROM THE FISCAL YEAR $42.3 MILLION 53.8% FROM PROPERTY TAXES AND EXPENSES OF $42.5 MILLION, AND EDWARDS COMMENDED THE MANAGEMENT TEAM FOR STAYING NEAR THE REVENUE FORECAST DURING THE YEAR, ONLY $68,000 OFF FROM ACTUAL REVENUE—AS HE PUT IT A WELL MANAGED BUDGET.
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