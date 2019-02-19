UPDATE; OVER 3 DOZEN DOGS AND CATS ON ATWATER RD.

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS HIS DEPARTMENT HAS AN ON-GOING INVESTIGATION INTO THE MOTHER AND DAUGHTER RESIDENTS AT 1178 ATWATER ROAD—THAT HAD OVER THREE DOZEN DOGS AND CATS, MANY LIVING INSIDE THE HOUSE—A DWELLING THAT HAS REPORTEDLY BEEN CONDEMNED AS UNLIVEABLE BY UPSON COUNTY BUILDING OFFICIAL PHIL ELLERBEE -- AS THE ENTIRE RESIDENCE WAS COVERED WITH ANIMAL POOP.
SHERIFF KILGORE TOLD ZOOM NEWS HIS OFFICE IS PREPARING CRIMINAL WARRANTS AGAINST THE TWO WOMEN WHO ARE LIVING ELSEWHERE AND CODE ENFORCEMENT OFFICER JEREMY BLOUNT SAYS HE CITED THEM FOR CARE OF PREMSIS AND HAVING 4 OR 5 JUNK VEHICLES AT THE HOUSE.
WE WERE TOLD, AN UPSON COUNTY DEPUTY AND AN ANIMAL CONTROL OFFICER WORE HAZMAT SUITS AS A PRECAUTION WHEN THEY ENTERED THE RESIDENCE TO CHECK IT OUT.
THE DOGS AND CATS , LIVING IN SQUALID CONDITIONS WERE TRANSPORTED TO THE ANIMAL SHELTER WHEN AUTHORITIES DISCOVERED THE HOUSE LAST THURSDAY.
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